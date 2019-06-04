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04 июня 2019, вторник, 10:15 1175
Финансы 2019-06-04T14:15:04+03:00
Українські Новини
Доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках

Доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 июня на 19,79 коп. до 27,1423 UAH/USD, курс покупки - на 20,57 коп. до 26,7611 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 32,08 коп. до 29,8714 UAH/EUR, курс продажи повысился на 33,25 коп. до 30,4377 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7611 27,1423 29,8714 30,4377 3,73 4,24
Максимальный 27,0000 27,3000 30,3000 30,8000 4,02 5,00
Минимальный 26,1000 27,0000 29,0000 30,1500 3,00 4,06

Как сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой неделе купил на межбанке 70 млн гривен.

Официальный курс гривны после укрепления снова обвалился.

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