Доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 июня на 19,79 коп. до 27,1423 UAH\/USD, курс покупки - на 20,57 коп. до 26,7611 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 32,08 коп. до 29,8714 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 33,25 коп. до 30,4377 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,7611\r\n27,1423\r\n29,8714\r\n30,4377\r\n3,73\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n27,0000\r\n27,3000\r\n30,3000\r\n30,8000\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,1000\r\n27,0000\r\n29,0000\r\n30,1500\r\n3,00\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек. Также курс рубля в киевских обменниках продолжает расти. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.\r\nТем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой неделе купил на межбанке 70 млн гривен.\r\nОфициальный курс гривны после укрепления снова обвалился.