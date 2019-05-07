Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ

Министерство экономического развития и торговли оценивает рост ВВП в 1-м квартале в 2,2%.\r\nОб этом свидетельствуют данные министерства, передают Українські Новини.\r\nПоддержкой роста экономики, как отмечается, была активная деятельность строительных предприятий и внешнеэкономическая деятельность сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор).\r\nОднако ряд факторов сдерживал производственную деятельность отдельных отраслей промышленности.\r\nМинэкономразвития по итогам первого полугодия ожидает положительной динамики агрегированного показателя деятельности реального сектора экономики в условиях сохранения высокого спроса на услуги строительства и на отдельных внешних рынках, повышения платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивает рост ВВП в январе-марте текущего года в 2,4%.\r\nМинэкономики ухудшило прогноз роста экономики, но улучшило прогноз курса гривны.\r\nРанее МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины.