НБУ обвалил гривну в среду: курс иностранных валют 5 июня

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3447,3931 100 долларов США 2720,6934 100 швейцарских франков 2736,7576 1000 иен 251,5333 10 российских рублей 4,1753 100 евро 3059,1477

Как сообщали Українські Новини, официальный курс гривны после укрепления снова обвалился. Позже доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.

Также НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился, а Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. Кроме того, в совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.