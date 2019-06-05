НБУ обвалил гривну в среду: курс иностранных валют 5 июня

В то время, как за месяц доллар и евро существенно подорожали, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 июня, на 25,21 коп. до 27,2069 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3447,3931\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2720,6934\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2736,7576\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n251,5333\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1753\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n3059,1477\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, официальный курс гривны после укрепления снова обвалился. Позже доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.\r\nТакже НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.\r\nТем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился, а Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. Кроме того, в совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.