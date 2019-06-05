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05 июня 2019, среда, 05:59 26
Финансы 2019-06-05T05:59:02+03:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну в среду: курс иностранных валют 5 июня

НБУ обвалил гривну в среду: курс иностранных валют 5 июня

Гривны и доллары.
Гривны и доллары.

В то время, как за месяц доллар и евро существенно подорожали, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 июня, на 25,21 коп. до 27,2069 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 10,01 коп. до 26,9548 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3447,3931
100 долларов США 2720,6934
100 швейцарских франков 2736,7576
1000 иен 251,5333
10 российских рублей 4,1753
100 евро 3059,1477

Как сообщали Українські Новини, официальный курс гривны после укрепления снова обвалился. Позже доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках.

Также НБУ от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился, а Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ. Кроме того, в совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов.

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