Курс рубля подскочил в обменниках

Во вторник, 4 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 3 июня вырос на 8 копеек и составил 3,73 гривен за 10 рублей, а курс продажи вырос на 3 копейки и составил 4,24 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 4 июня:

Российский рубль (10) Покупка Продажа Средний курс на 31 мая 3,7300 4,2300 Средний курс на 2 мая 3,6800 4,2300 По сравнению со 2 мая 0,0000 -0,0200

Как сообщали Українські Новини, после выходных доллар резко упал в киевских обменниках.

Также НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника, а во вторник официальный курс гривны снова обвалился.