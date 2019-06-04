Курс рубля подскочил в обменниках

Во вторник, 4 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 3 июня вырос на 8 копеек и составил 3,73 гривен за 10 рублей, а курс продажи вырос на 3 копейки и составил 4,24 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 4 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 31 мая\r\n3,7300\r\n4,2300\r\n\r\n\r\nСредний курс на 2 мая\r\n3,6800\r\n4,2300\r\n\r\n\r\nПо сравнению со 2 мая\r\n0,0000\r\n-0,0200\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после выходных доллар резко упал в киевских обменниках.\r\nТакже НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника, а во вторник официальный курс гривны снова обвалился.