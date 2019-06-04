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04 июня 2019, вторник, 10:40 1428
Финансы 2019-06-04T12:45:02+03:00
Українські Новини
Курс рубля подскочил в обменниках

Курс рубля подскочил в обменниках

Во вторник, 4 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 3 июня вырос на 8 копеек и составил 3,73 гривен за 10 рублей, а курс продажи вырос на 3 копейки и составил 4,24 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 4 июня:

  Российский рубль (10)
  Покупка Продажа
Средний курс на 31 мая 3,7300 4,2300
Средний курс на 2 мая 3,6800 4,2300
По сравнению со 2 мая 0,0000 -0,0200

Как сообщали Українські Новини, после выходных доллар резко упал в киевских обменниках.

Также НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника, а во вторник официальный курс гривны снова обвалился.

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