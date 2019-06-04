Глава поліції Київської області подав у відставку і проситься в ООС через смерть дитини

Начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку після смерті пораненої в голову дитини і просить направити його в зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він подав рапорт про звільнення у зв'язку зі смертю дитини в Переяслав-Хмельницькому, яка загинула внаслідок вогнепального поранення від поліцейських. Ценов при цьому попросився в саму гарячу точку ООС.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські, які поранили в голову дитину під Києвом, затримані, їм оголосили про підозру у хуліганстві, пізніше справу перекваліфікували в "умисне вбивство". Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських.

ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови.

Дитина отримала важкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в лікувальний заклад, де віна померла.

Тим часом, обурена юрба влаштувала безлади у МВС в Києві через вбивство дитини поліцейськими. А керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.