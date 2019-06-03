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03 июня 2019, понедельник, 22:50 94
Президент 2019-06-03T22:51:18+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика полицейских

Зеленский пообещал наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика полицейских

Стрельба. Фото: giphy.com
Стрельба. Фото: giphy.com

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные в смерти 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком в Киевской области патрульные полицейские, смертельно ранившие ребенка, будут наказаны.

Об этом Президент написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как Президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что эта трагедия должна стать уроком, а те, кто заботятся о безопасности граждан, должны помнить о своих обязанностях перед народом.

Как сообщали Українськi Новини, полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны, им объявили о подозрении в хулиганстве.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.

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