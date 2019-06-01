Под Киевом ранили в голову 5-летнего мальчика: подозревают полицейских

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Киевской области выясняют обстоятельства получения огнестрельного ранения 5-летним мальчиком.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

Отмечается, что расследуется уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-ти летнему мальчику.

По предварительной информации, 31 мая в реанимационное отделение КНС "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

Работники полиции установили, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания, во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"После проведенного оперативного вмешательства медицинских работников было установлено наличие у ребенка проникающих огнестрельных телесных повреждений головы. Учитывая полученную информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого на расстоянии 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки. Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области", - говорится в сообщении.

"Следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киевской области, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК)", - заявили в ГДР.

"В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие. Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении ГБР.

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