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02 июня 2019, воскресенье, 10:15 356
Силовые структуры 2019-06-02T10:19:04+03:00
Українські Новини
Полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны

Полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны

Стрельба. Фото: giphy.com
Стрельба. Фото: giphy.com

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.

По его словам, раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы. А в ходе дополнительного осмотра места происшествия обнаружили гильзы от патронов Флобера. В больнице у ребенка обнаружено пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

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