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03 июня 2019, понедельник, 18:23 1230
Силовые структуры 2019-06-03T18:24:00+03:00
Українські Новини
Полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении в хулиганстве

Полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении в хулиганстве

Прокуратура сообщила 2 патрульным полицейским о подозрении в хулиганстве и просит суд их арестовать по делу о ранении 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом написал в социальной сети Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передают Українськi Новини.

Он отметил, что прокуратура Киевской области изменила подозрение по результатам проведенных следственных действий и установления новых обстоятельств совершения 2 сотрудниками патрульной полиции уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Прокуратура приняла решение о дополнении имеющейся квалификации содеянного ими преступления еще и ч. 4 ст. 296 ( хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Таким образом, патрульным полицейскими сообщено о новом подозрении и подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении от занимаемых должностей.

Указанные ходатайства направлены в Голосеевский районный суд Киева.

Досудебное расследование продолжается и находится на личном контроле прокурора области.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

Полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны.

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