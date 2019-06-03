Возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницким, а также отставки Авакова.\r\nОб этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.\r\nПо его словам, сначала у МВД было около 100 активистов и более десятка журналистов. Позже активисты начали жечь файеры.\r\nСбор людей происходил через социальные сети. Один из призывов прийти под МВД разместил в Facebook координатор С14 Сергей Мазур.\r\n"В 21:00 акция под МВД. Чтобы пьяные менты из Переяслава понесли наказание за убитого 5-летнего мальчика", - пишет он.\r\n\r\nЗвала неравнодушных и народный депутат Елена Сотник.\r\n"В 21:30 сегодня неравнодушные соберутся под стенами МВД на Богомольца, 10! Чтобы дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц... Приходите!" - призывает она.\r\nСо временем количество собравшихся людей возросло до 150.\r\nЧерез мобильную колонку активисты включили песню Росавы "Спи маленький казачок".\r\nЛюди выкрикивали: "Авакова в отставку" и "Рядовые убивают, Аваков покрывает".\r\nБеспорядки под МВД. Фото: УП\r\nПеред дверью ВМС активисты написали баллончиком "Убийцы", из-за чего началась толкотня.\r\nНа данный момент акция завершилась, но активисты призвали следить за анонсами.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны, им объявили о подозрении в хулиганстве. Зеленский пообещал наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика полицейских.\r\nГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.\r\n31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.\r\nВ результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.\r\nМеждународная организация по выявлению и анализу терроризма TRAC признала "С14" террористической организацией.