Дело о стрельбе в ребенка переквалифицируют в "умышленное убийство"

Подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, переквалифицируют в умышленное убийство, так как ребенок скончался в больнице.Об этом вечером в понедельник, 3 июня, в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском суде города Киева утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - написал Луценко.

Также Луценко сообщил, что подписал письмо на имя министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием уволить с должности руководителя райотдела полиции.

Полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении в хулиганстве.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

Полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны.