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03 июня 2019, понедельник, 23:48 68
Силовые структуры 2019-06-03T23:52:59+03:00
Українські Новини
Из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции

Из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции

Нацполиция. Фото: informator.dp.ua
Нацполиция. Фото: informator.dp.ua

Из-за смертельного ранения мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что подозреваемых в смертельном ранении 5-летнего Кирилла патрульные задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей, несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию", - сообщил департамент.

По словам начальника Нацполиции Сергея Князева, его орган "будет максимально способствовать расследованию этой трагедии" и он лично "рассчитывает на жесткое наказание для виновных".

Как сообщали Українськi Новини, полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны, им объявили о подозрении в хулиганстве, позже дело переквалифицировали в "умышленное убийство". Зеленский пообещал наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика полицейских.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер.

Тем временем, возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими.

Больше новостей о: Переяслав-Хмельницкий Нацполиция Сергей Князев Отстранение от исполнения обязанностей Убийство ребенка

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