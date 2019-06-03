Умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом

В больнице Киева скончался 5-летний мальчик Кирилл, в которого, вероятно, стреляли пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком Киевской обл. Об этом сообщил "24 канал" со ссылкой на работников больницы.

После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. Состояние потерпевшего было крайне тяжелым - он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

Полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении в хулиганстве.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

Полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны.