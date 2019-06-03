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03 июня 2019, понедельник, 20:01 227
Общество 2019-06-03T20:45:26+03:00
Українські Новини
Умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом

Умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом

Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112

В больнице Киева скончался 5-летний мальчик Кирилл, в которого, вероятно, стреляли пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком Киевской обл. Об этом сообщил "24 канал" со ссылкой на работников больницы. 

После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. Состояние потерпевшего было крайне тяжелым - он был на аппарате искусственной вентиляции легких. 

Полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении в хулиганстве.

ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

Полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны.

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