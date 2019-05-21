НБУ зміцнив гривню ще на 12,47 коп

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 травня, на 12,47 коп. до 26,1038 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 14,15 коп. до 26,2285 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив курс гривні на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD 21 травня.\r\nПеред вихідними курси долара і євро знизилися.\r\nВодночас в день інавгурації Володимира Зеленського офіційна гривня ослабла.\r\nМіжбанк зміцнив гривню на 20 копійок в день інавгурації Зеленського.\r\nСьогодні впали курси долара і євро в обмінниках Києва. Рубль підскочив.\r\nРаніше фінансисти назвали можливі причини рекордного падіння курсу євро, який в квітні знизився на одну гривню. За їх словами, це рекордна просідання євровалюти.\r\nТим часом в Україні розпочала роботу місія МВФ.