НБУ зміцнив гривню ще на 12,47 коп

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 травня, на 12,47 коп. до 26,1038 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 14,15 коп. до 26,2285 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив курс гривні на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 травня.

Перед вихідними курси долара і євро знизилися.

Водночас в день інавгурації Володимира Зеленського офіційна гривня ослабла.

Міжбанк зміцнив гривню на 20 копійок в день інавгурації Зеленського.

Сьогодні впали курси долара і євро в обмінниках Києва. Рубль підскочив.

Раніше фінансисти назвали можливі причини рекордного падіння курсу євро, який в квітні знизився на одну гривню. За їх словами, це рекордна просідання євровалюти.

Тим часом в Україні розпочала роботу місія МВФ.