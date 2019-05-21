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21 мая 2019, вторник, 11:30 1024
Экономика 2019-05-22T11:45:11+03:00
Українські Новини
Рубль в киевских обменниках резко подскочил после инаугурации Зеленского

Рубль в киевских обменниках резко подскочил после инаугурации Зеленского

Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today

Во вторник, 21 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 20 мая повысился на 5 копеек и составил 3,62 гривен за 10 рублей, в то же время курс продажи понизился на 3 копейки и составил 4,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 21 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,62 4,15
Максимальный 3,97 5,00
Минимальный 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют после инаугурации Зеленского.

Тем временем, доллар после инаугурации Зеленского упал на 15 копеек.

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