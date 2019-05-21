Рубль в киевских обменниках резко подскочил после инаугурации Зеленского

Во вторник, 21 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 20 мая повысился на 5 копеек и составил 3,62 гривен за 10 рублей, в то же время курс продажи понизился на 3 копейки и составил 4,15 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 21 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,62\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют после инаугурации Зеленского.\r\nТем временем, доллар после инаугурации Зеленского упал на 15 копеек.