Рубль в киевских обменниках резко подскочил после инаугурации Зеленского

Во вторник, 21 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 20 мая повысился на 5 копеек и составил 3,62 гривен за 10 рублей, в то же время курс продажи понизился на 3 копейки и составил 4,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 21 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,62 4,15 Максимальный 3,97 5,00 Минимальный 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют после инаугурации Зеленского.

Тем временем, доллар после инаугурации Зеленского упал на 15 копеек.