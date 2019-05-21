НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют после инаугурации Зеленского

После понижения курса в день инаугурации Зеленского, национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 мая, на 2,53 коп. до 26,3682 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3339,5084 100 долларов США 2620,2895 100 швейцарских франков 2597,9555 1000 иен 238,5324 10 российских рублей 4,0632 100 евро 2926,0773

Как сообщали Українські Новини, межбанк укрепил гривну на 20 копеек в день инаугурации Зеленского, доллар продолжает стремительно падать.

Тем временем Владимир Зеленский зачитал присягу и вступил в должность Президента Украины.