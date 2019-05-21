НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют после инаугурации Зеленского

После понижения курса в день инаугурации Зеленского, национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 мая, на 2,53 коп. до 26,3682 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3339,5084\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2620,2895\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2597,9555\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,5324\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0632\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2926,0773\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, межбанк укрепил гривну на 20 копеек в день инаугурации Зеленского, доллар продолжает стремительно падать.\r\nТем временем Владимир Зеленский зачитал присягу и вступил в должность Президента Украины.