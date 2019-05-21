После инаугурации Зеленского доллар рухнул на 15 копеек, а евро - на 19

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 мая на 14,8 коп. до 26,3303 UAH/USD, курс покупки - на 15,03 коп. до 26,0451 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 17,24 коп. до 28,9963 UAH/EUR, курс продажи понизился на 19,39 коп. до 29,4631 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,0451 26,3303 28,9963 29,4631 3,62 4,16 Максимальный 26,1500 26,6000 29,2000 29,8000 3,97 5,00 Минимальный 25,8000 26,2300 28,8000 29,3000 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют после инаугурации Зеленского.

Ранее доллар продолжал падать.