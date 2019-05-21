подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 10:31 1811
Экономика 2019-05-22T12:00:12+03:00
Українські Новини
После инаугурации Зеленского доллар рухнул на 15 копеек, а евро - на 19

После инаугурации Зеленского доллар рухнул на 15 копеек, а евро - на 19

Доллар
Доллар

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 мая на 14,8 коп. до 26,3303 UAH/USD, курс покупки - на 15,03 коп. до 26,0451 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 17,24 коп. до 28,9963 UAH/EUR, курс продажи понизился на 19,39 коп. до 29,4631 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,0451 26,3303 28,9963 29,4631 3,62 4,16
Максимальный 26,1500 26,6000 29,2000 29,8000 3,97 5,00
Минимальный 25,8000 26,2300 28,8000 29,3000 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют после инаугурации Зеленского.

Ранее доллар продолжал падать.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы 12:13 Документ
В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга" 12:06
Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия 12:02
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Миссия МВФ начала работу в Украине 09:51
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok