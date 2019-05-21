После инаугурации Зеленского доллар рухнул на 15 копеек, а евро - на 19

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 мая на 14,8 коп. до 26,3303 UAH\/USD, курс покупки - на 15,03 коп. до 26,0451 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 17,24 коп. до 28,9963 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 19,39 коп. до 29,4631 UAH\/EUR.Курсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,0451\r\n26,3303\r\n28,9963\r\n29,4631\r\n3,62\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,1500\r\n26,6000\r\n29,2000\r\n29,8000\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,8000\r\n26,2300\r\n28,8000\r\n29,3000\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну во вторник: официальный курс валют после инаугурации Зеленского.\r\nРанее доллар продолжал падать.