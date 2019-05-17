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17 мая 2019, пятница, 10:26 76
Финансы 2019-05-17T10:26:25+03:00
Українські Новини
Курс доллара и евро перед выходными упал

Курс доллара и евро перед выходными упал

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 мая на 0,37 коп. до 26,4932 UAH/USD, курс покупки - на 0,29 коп. до 26,1932 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,54 коп. до 29,2368 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,76 коп. до 29,7081 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,1932 26,4932 29,2368 29,7081 3,64 4,20
Максимальный 26,3300 26,7000 29,4000 30,0000 3,98 5,00
Минимальный 26,0000 26,3900 29,0000 29,5200 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, 16 мая гривна резко подешевела.

Также национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.

В то же время, НБУ укрепил гривну перед выходными.

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