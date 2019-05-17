Курс доллара и евро перед выходными упал

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 мая на 0,37 коп. до 26,4932 UAH\/USD, курс покупки - на 0,29 коп. до 26,1932 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 0,54 коп. до 29,2368 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 3,76 коп. до 29,7081 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,1932\r\n26,4932\r\n29,2368\r\n29,7081\r\n3,64\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3300\r\n26,7000\r\n29,4000\r\n30,0000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,3900\r\n29,0000\r\n29,5200\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 16 мая гривна резко подешевела.\r\nТакже национальный банк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработка результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.\r\nВ то же время, НБУ укрепил гривну перед выходными.