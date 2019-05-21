Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу в Украине.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Киевского офиса МВФ.\r\n"Миссия приступила к работе", - сказал он.\r\nМиссия будет работать 2 недели и будет проводить оценку выполнения программы сотрудничества Украины и фонда.\r\nПоследний раз миссия МВФ работала в Украине в сентябре прошлого года.\r\nКак писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.\r\nТем временем, МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене.