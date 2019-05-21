Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Киевского офиса МВФ.

"Миссия приступила к работе", - сказал он.

Миссия будет работать 2 недели и будет проводить оценку выполнения программы сотрудничества Украины и фонда.

Последний раз миссия МВФ работала в Украине в сентябре прошлого года.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

Тем временем, МВФ считает, что газ для населения должен быть по рыночной цене.