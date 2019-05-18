НБУ понизил официальный курс гривны в день инаугурации Зеленского

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.

Также на улучшение основных экономических показателей в 2016-2018 годах определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются.

Тем временем курс доллара и евро перед выходными упал.