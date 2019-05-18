НБУ понизил официальный курс гривны в день инаугурации Зеленского

После укрепления гривны перед выходными, национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 мая, на 2,53 коп. до 26,3682 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 мая, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3363,0407\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2636,8202\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2610,8797\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n240,7925\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0797\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2945,8555\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховная Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.\r\nТакже на улучшение основных экономических показателей в 2016-2018 годах определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются.\r\nТем временем курс доллара и евро перед выходными упал.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n