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18 мая 2019, суббота, 07:00 286
Финансы 2019-05-18T07:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ понизил официальный курс гривны в день инаугурации Зеленского

НБУ понизил официальный курс гривны в день инаугурации Зеленского

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

После укрепления гривны перед выходными, национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 мая, на 2,53 коп. до 26,3682 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 мая, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3363,0407
100 долларов США 2636,8202
100 швейцарских франков 2610,8797
1000 иен 240,7925
10 российских рублей 4,0797
100 евро 2945,8555

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.

Также на улучшение основных экономических показателей в 2016-2018 годах определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются.

Тем временем курс доллара и евро перед выходными упал.

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