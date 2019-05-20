Межбанк укрепил гривну на 20 копеек в день инаугурации Зеленского

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне в пятницу, в понедельник укрепился на 20 коп. до 26,16 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,33-26,39 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,19-26,22 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,15-26,18 UAH\/USD.\r\nВ понедельник НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,62% с 27,72 UAH\/USD до 26,16 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны в день инаугурации Зеленского.\r\nТакже доллар продолжает стремительно падать.\r\nТем временем Владимир Зеленский зачитал присягу и вступил в должность Президента Украины.