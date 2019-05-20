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20 мая 2019, понедельник, 16:45 842
Финансы 2019-05-20T16:58:20+03:00
Українські Новини
Межбанк укрепил гривну на 20 копеек в день инаугурации Зеленского

Межбанк укрепил гривну на 20 копеек в день инаугурации Зеленского

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился на неизменном уровне в пятницу, в понедельник укрепился на 20 коп. до 26,16 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,33-26,39 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,19-26,22 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,15-26,18 UAH/USD.

В понедельник НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,62% с 27,72 UAH/USD до 26,16 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны в день инаугурации Зеленского.

Также доллар продолжает стремительно падать.

Тем временем Владимир Зеленский зачитал присягу и вступил в должность Президента Украины.

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