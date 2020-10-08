подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 23:28 8 Список
Общество 2020-10-08T23:28:35+03:00
Українські Новини
В Николаевской области за сутки сразу в 11 учебных заведениях выявили случаи COVID-19

В Николаевской области за сутки сразу в 11 учебных заведениях выявили случаи COVID-19

Константин Долгий
Николаев, Николаевская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус в школе, Коронавирус в Николаевской области
Коронавирус в школе. Фото: Pexels
Коронавирус в школе. Фото: Pexels

В то время как Минздрав заявил о готовности развернуть временные медицинские пункты для лечения пациентов с COVID-19, на Николаевщине за минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у преподавателей и учащихся 11 учебных заведений.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА в социальной сети Facebook.

Сообщается, что за прошедший день в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях области диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили 13 учащимся и преподавателям.

Новые случаи заражения коронавирусом среди детей и персонала были выявлены в следующих учебных заведениях:

  • Гимназия № 1 города Николаева;
  • Гимназия № 3 города Николаева;
  • ЗЗСО № 44 города Николаева;
  • ЗЗСО № 34 города Николаева;
  • ЗЗСО № 31 города Николаева;
  • ЗЗСО № 28 города Николаева;
  • Николаевская специальная школа;
  • ООШ села Костичи Баштанского района;
  • Воскресенская школа Витовского района;
  • Вознесенская СОШ № 6;
  • Вознесенская районная вечерняя школа.

В пресс-службе областной администрации также добавили, что из-за ситуации с распространением коронавируса полностью на дистанционный формат обучения перешли Вознесенская СОШ № 6 и СОШ села Грушевка Первомайского района.

Согласно данным Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС, за минувшие сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 179 до 4 548.

Побороть заболевание смогли 1 274 человека, еще 102 - умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Николаеве после заболевания COVID-19 скончался иерей Дионисий из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ МП.

Также сообщалось, что в середине июля в Николаевской области первые случаи коронавируса зафиксировали в одном из популярных среди отдыхающих поселке.

Больше новостей о: Николаев Николаевская область Пандемия коронавируса Коронавирус в школе Коронавирус в Николаевской области

Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
В Николаевской области за сутки сразу в 11 учебных заведениях выявили случаи COVID-19 23:28 Список
В Одесской области у берега лимана пограничники нашли "подводную лодку" контрабандистов 23:13
Курс гривны на межбанке укрепляется третий день подряд 22:55
В Сингапуре парам, которые не побоятся родить ребенка в период пандемии, выплатят награду 22:52
В 50 населенных пунктах отопительный сезон под угрозой срыва 22:44
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
Перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц – длинная очередь "скорых"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok