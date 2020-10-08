В Николаевской области за сутки сразу в 11 учебных заведениях выявили случаи COVID-19

В то время как Минздрав заявил о готовности развернуть временные медицинские пункты для лечения пациентов с COVID-19, на Николаевщине за минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у преподавателей и учащихся 11 учебных заведений.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА в социальной сети Facebook.

Сообщается, что за прошедший день в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях области диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили 13 учащимся и преподавателям.

Новые случаи заражения коронавирусом среди детей и персонала были выявлены в следующих учебных заведениях:

Гимназия № 1 города Николаева;

Гимназия № 3 города Николаева;

ЗЗСО № 44 города Николаева;

ЗЗСО № 34 города Николаева;

ЗЗСО № 31 города Николаева;

ЗЗСО № 28 города Николаева;

Николаевская специальная школа;

ООШ села Костичи Баштанского района;

Воскресенская школа Витовского района;

Вознесенская СОШ № 6;

Вознесенская районная вечерняя школа.

В пресс-службе областной администрации также добавили, что из-за ситуации с распространением коронавируса полностью на дистанционный формат обучения перешли Вознесенская СОШ № 6 и СОШ села Грушевка Первомайского района.

Согласно данным Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС, за минувшие сутки в регионе количество заболевших коронавирусом увеличилось на 179 до 4 548.

Побороть заболевание смогли 1 274 человека, еще 102 - умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Николаеве после заболевания COVID-19 скончался иерей Дионисий из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ МП.

Также сообщалось, что в середине июля в Николаевской области первые случаи коронавируса зафиксировали в одном из популярных среди отдыхающих поселке.

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