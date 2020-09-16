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16 сентября 2020, среда, 18:41 558
Общество 2020-09-16T19:00:02+03:00
Українські Новини
В Николаеве от коронавируса скончался священник УПЦ МП

В Николаеве от коронавируса скончался священник УПЦ МП

Константин Долгий
УПЦ МП, Николаев, Николаевская область, Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Николаевской области
Православная церковь. Фото: depositphotos.com
Православная церковь. Фото: depositphotos.com

В то время как почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет смог побороть заболевание COVID-19, в Николаеве умер иерей Дионисий из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ МП.

Об этом сегодня, 16 сентября, во время онлайн-брифинга заявила вр. и. о. руководителя управления здравоохранения Николаевской ОГА Галина Федоренко, передают Українські Новини.

Известно, что 31-летний иерей скончался в респираторном центре Николаевской городской больницы № 3 в понедельник, 14 сентября.

С целью не допустить масштабное распространение коронавируса было начать эпидемиологическое расследование для выявления лиц, контактирующих с погибшим священником.

Федоренко не подтвердила информацию о том, что в стенах собора началась вспышка коронавируса, однако как пишет портал Inshe.tv, по словам прихожан этой церкви, коронавирусом заболели практически все священнослужители.

Как сообщали Українські Новини, ранее заражение коронавирусом выявили у архиепископа Черновицкого и Кицманского Онуфрия. По словам епископа Адриана, заболевший находится в реанимации.

Также сообщалось, что почетный Патриарх ПЦУ Филарет назвал однополые браки причиной появления коронавируса в мире.

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