В Николаеве от коронавируса скончался священник УПЦ МП

В то время как почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет смог побороть заболевание COVID-19, в Николаеве умер иерей Дионисий из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ МП.

Об этом сегодня, 16 сентября, во время онлайн-брифинга заявила вр. и. о. руководителя управления здравоохранения Николаевской ОГА Галина Федоренко, передают Українські Новини.

Известно, что 31-летний иерей скончался в респираторном центре Николаевской городской больницы № 3 в понедельник, 14 сентября.

С целью не допустить масштабное распространение коронавируса было начать эпидемиологическое расследование для выявления лиц, контактирующих с погибшим священником.

Федоренко не подтвердила информацию о том, что в стенах собора началась вспышка коронавируса, однако как пишет портал Inshe.tv, по словам прихожан этой церкви, коронавирусом заболели практически все священнослужители.

Как сообщали Українські Новини, ранее заражение коронавирусом выявили у архиепископа Черновицкого и Кицманского Онуфрия. По словам епископа Адриана, заболевший находится в реанимации.

Также сообщалось, что почетный Патриарх ПЦУ Филарет назвал однополые браки причиной появления коронавируса в мире.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости