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05 октября 2020, понедельник, 06:45 127
Экономика 2020-10-05T07:15:01+03:00
Українські Новини
"Альянс Энерго Трейд" принял первые 4 тыс. тон битума по морю

"Альянс Энерго Трейд" принял первые 4 тыс. тон битума по морю

Кира Молчанова
Николаевская область, Большое строительство, Битум, Альянс Энерго Трейд
Битумовозы. Фото: enkorr.ua
Битумовозы. Фото: enkorr.ua

Компания-импортер "Альянс Энерго Трейд" впервые смогла принять в порту Николаева танкер с 4 тыс. тон битума на борту, который привезли из Греции.

Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает enkorr.

"Это наш первый опыт по морской поставке дорожного битума. До конца активного строительного сезона мы ожидаем еще четыре партии из Греции и Италии. Это позволит обеспечить наших партнеров битумом высочайшего качества в полном объеме", – заявили в пресс-службе "Альянс Энерго Трейд".

Для того, чтобы принимать битум по морю, компания построила в порту автомобильную эстакаду, чтобы можно было перегружать материал в порту Николаева на территории судостроительного завода. В этот раз, чтобы разгрузить танкер понадобятся 60 битумовозов "Альянс Энерго Трейда". После этого машины отправятся на тройки дорог в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

"Мы рады и горды быть активными участниками президентской программы "Большое строительство", такие проекты рождают инновации и двигают Украину вперед", – заявили в "Альянс Энерго Трейде".

Корабль из Греции. Фото: enkorr.uaКорабль из Греции. Фото: enkorr.ua

Битумовозы. Фото: enkorr.uaБитумовозы. Фото: enkorr.ua

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