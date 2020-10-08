В Минздраве готовы развернуть временные госпитали для больных коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине ситуация не должна дойти до потребности размещать больных коронавирусной инфекцией во временных госпиталях.

Об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио", передают Українськi Новини.

"Если говорить о размещении коек на стадионах, конечно, у нас отработан такой вариант, что нам нужно и где брать койки, в каких городах мы можем их делать. Если будет такая необходимость, то мы, конечно, готовы и к такому развитию событий. Но мне кажется, что не должно дойти до такой ситуации", - прокомментировал министр.

Однако он подчеркнул, что по сравнению со срединой июля количество пациентов, которые одновременно находятся в больницах, увеличилось почти в 5 раз.

Всего к приему больных коронавирусной инфекцией подготовлено около 37 тыс. коек.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле-сентябре было госпитализировано 71 611 больных коронавирусной инфекцией.

По словам Степанова, на утро 8 октября в больницах находятся более 20 тыс. пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

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