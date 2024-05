Трансляцию сражения можно было смотреть онлайн.

Бой в американском Сан-Диего продолжался все 12 раундов. В конце судьи объявили, что победу одержал украинский спортсмен.

Для Беринчика это первый пояс чемпиона мира в профессиональном боксе. Он продолжил свой победный ход — 20 побед в 20 боях.

В социальные сети выложили видео, как другой украинский боксер Александр Усик смотрит бой Беринчика у себя в гостиничном номере и радуется победе.

