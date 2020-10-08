подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • В Сингапуре парам, которые не побоятся родить ребенка в период пандемии, выплатят награду
08 октября 2020, четверг, 22:52 164
Азия 2020-10-08T22:52:57+03:00
Українські Новини
В Сингапуре парам, которые не побоятся родить ребенка в период пандемии, выплатят награду

В Сингапуре парам, которые не побоятся родить ребенка в период пандемии, выплатят награду

Константин Долгий
Азия, Рождаемость, Сингапур, Пандемия коронавируса
Новорожденный ребенок. Фото: pixabay.com
Новорожденный ребенок. Фото: pixabay.com

В то время как в Украине часть детского населения страны снизилась на 40% за последние пять лет, власти Сингапура развернули довольно необычную кампанию по стимулированию рождаемости — начинающим родителям будут платить за рождение детей во время пандемии коронавируса.

Как передают Українські Новини, об этом пишет американский телеканал CNN.

По словам заместителя премьер-министра Сингапура Хенг Сви Кит, подобная инициатива поможет снизить напряжение людей, которые сталкиваются с финансовыми проблемами или беспокоятся о своем рабочем месте после рождения ребенка.

"Мы получили отзывы о том, что COVID-19 заставил некоторых честолюбивых родителей отложить свои планы по отцовству", — цитирует телеканал его слова.

Хенг отметил, что выплата, предусмотренная правительством, сможет компенсировать расходы будущих родителей, однако не уточнил, сколько именно будет выплачено.

В Сингапуре наблюдается один из самых низких уровней рождаемости и составляет всего 1,14 рождения на одну женщину. Отмечается, что сменявшие друг друга правительства страны пытались неоднократно решить эту проблему.

Как сообщали Українські Новини, в начале 2020 года в Китайской Народной Республике заявили о самой низкой рождаемости за последние 70 лет истории государства.

Также сообщалось, что по прогнозам Организации объединенных наций к 2050 году население планеты увеличиться до 10 млрд человек.

Больше новостей о: Азия Рождаемость Сингапур Пандемия коронавируса

Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
В Сингапуре парам, которые не побоятся родить ребенка в период пандемии, выплатят награду 22:52
В 50 населенных пунктах отопительный сезон под угрозой срыва 22:44
Местами придет летнее тепло, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 9 октября 22:38
Сергей Щербина: Эти 5 тысяч, в лучшем случае, отложенная статистика 22:34 Мнение
Пожар, перекинувшийся с территории РФ. Фото: ГПС Украины
Украинские пограничники потушили пожар, который перекинулся с территории России 22:18 Видео
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
Перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц – длинная очередь "скорых"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok