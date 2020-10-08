В Сингапуре парам, которые не побоятся родить ребенка в период пандемии, выплатят награду

В то время как в Украине часть детского населения страны снизилась на 40% за последние пять лет, власти Сингапура развернули довольно необычную кампанию по стимулированию рождаемости — начинающим родителям будут платить за рождение детей во время пандемии коронавируса.

Как передают Українські Новини, об этом пишет американский телеканал CNN.

По словам заместителя премьер-министра Сингапура Хенг Сви Кит, подобная инициатива поможет снизить напряжение людей, которые сталкиваются с финансовыми проблемами или беспокоятся о своем рабочем месте после рождения ребенка.

"Мы получили отзывы о том, что COVID-19 заставил некоторых честолюбивых родителей отложить свои планы по отцовству", — цитирует телеканал его слова.

Хенг отметил, что выплата, предусмотренная правительством, сможет компенсировать расходы будущих родителей, однако не уточнил, сколько именно будет выплачено.

В Сингапуре наблюдается один из самых низких уровней рождаемости и составляет всего 1,14 рождения на одну женщину. Отмечается, что сменявшие друг друга правительства страны пытались неоднократно решить эту проблему.

Как сообщали Українські Новини, в начале 2020 года в Китайской Народной Республике заявили о самой низкой рождаемости за последние 70 лет истории государства.

Также сообщалось, что по прогнозам Организации объединенных наций к 2050 году население планеты увеличиться до 10 млрд человек.

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