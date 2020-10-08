У Миколаївській області за добу відразу в 11 навчальних закладах виявили випадки COVID-19

На Миколаївщині за минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у викладачів і учнів 11 навчальних закладів у той час, як МОЗ заявив про готовність розгорнути тимчасові медичні пункти для лікування пацієнтів з COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні пресслужби Миколаївської ОДА в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що за минулий день в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили 13 учням і викладачам.

Нові випадки зараження коронавірусом серед дітей та персоналу були виявлені в наступних навчальних закладах:

Гімназія №1 міста Миколаєва;

Гімназія №3 міста Миколаєва;

ЗЗСО №44 міста Миколаєва;

ЗЗСО №34 міста Миколаєва;

ЗЗСО №31 міста Миколаєва;

ЗЗСО №28 міста Миколаєва;

Миколаївська спеціальна школа;

ЗОШ села Костичі Баштанського району;

Воскресенська школа Вітовського району;

Вознесенська ЗОШ № 6;

Вознесенська районна вечірня школа.

У пресслужбі обласної адміністрації також додали, що через ситуацію з поширенням коронавірусу повністю на дистанційний формат навчання перейшли Вознесенська ЗОШ № 6 та ЗОШ села Грушівка Первомайського району.

Згідно з даними Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС, за минулу добу в регіоні кількість хворих коронавірусів збільшилася на 179 до 4 548.

Побороти захворювання змогли 1 274 людини, ще 102 - померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаєві від коронавірусу помер ієрей Діонісій з Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП.

Тим часом перед інфекційним відділенням однієї з Київських лікарень довга черга "швидких".

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