У Миколаївській області за добу відразу в 11 навчальних закладах виявили випадки COVID-19

На Миколаївщині за минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у викладачів і учнів 11 навчальних закладів у той час, як МОЗ заявив про готовність розгорнути тимчасові медичні пункти для лікування пацієнтів з COVID-19. Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні пресслужби Миколаївської ОДА в соціальній мережі Facebook. Повідомляється, що за минулий день в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили 13 учням і викладачам. Нові випадки зараження коронавірусом серед дітей та персоналу були виявлені в наступних навчальних закладах: Гімназія №1 міста Миколаєва; Гімназія №3 міста Миколаєва; ЗЗСО №44 міста Миколаєва; ЗЗСО №34 міста Миколаєва; ЗЗСО №31 міста Миколаєва; ЗЗСО №28 міста Миколаєва; Миколаївська спеціальна школа; ЗОШ села Костичі Баштанського району; Воскресенська школа Вітовського району; Вознесенська ЗОШ № 6; Вознесенська районна вечірня школа. У пресслужбі обласної адміністрації також додали, що через ситуацію з поширенням коронавірусу повністю на дистанційний формат навчання перейшли Вознесенська ЗОШ № 6 та ЗОШ села Грушівка Первомайського району. Згідно з даними Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС, за минулу добу в регіоні кількість хворих коронавірусів збільшилася на 179 до 4 548. Побороти захворювання змогли 1 274 людини, ще 102 - померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, в Миколаєві від коронавірусу помер ієрей Діонісій з Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП. Тим часом перед інфекційним відділенням однієї з Київських лікарень довга черга "швидких".