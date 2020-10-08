Суд отказал в иске "Слуги народа" об отмене регистрации кандидатов от ОПЗЖ

Сообщается, что изначально дело должен был рассматривать судья Игорь Устинов, однако адвокат Шевченко, который представляет интересы партии "Слуга народа", заявил об отводе судье Устинову, аргументируя это тем, что супруга Устинова Татьяна является помощником народного депутата Украины Игоря Киселева от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" на основании трудового договора на постоянной основе. В итоге дело рассматривал судья Евгений Марич.

Судебное заседание по иску "Слуги народа". Фото: Преступности.нет

Адвокат Илья Шевченко, заявил, что постановление о регистрации кандидатов ОПЗЖ, было принято городской избирательной комиссией с нарушениями законодательства, так как в списках были нарушения касательно гендерной квоты: в трех пятерках кандидатов квота соблюдена не была, что должно являться причиной для избирательной комиссии отказать в регистрации.

Кроме того, адвокат "Слуги народа" Шевченко заявил, что была нарушена процедура выдвижения кандидатов, которая была проведена на партийной конференции. Как считает сторона процесса, партия "ОПЗЖ" провела конференцию, на которой были выдвинуты кандидатов, однако тот список кандидатов отличается от единого списка, который был подан избирательной комиссии.

Истец считает, что это расхождение является основанием для отказа в регистрации.

Также Шевченко заявил, что среди документов, поданных ОПЗЖ, нет заявления о регистрации кандидатов с подписью и печатью, что также должно являться причиной отмены регистрации.

Также истец заявлял о том, комиссия была собрана без главы Павловой, и что на заседании 5 октября было допущено множество нарушений документооборота, а также были приглашены неизвестные, которые вскрыли кабинет и взломали сейф с документацией.

"Ответчик замглавы комиссии Пономаренко на заявление о нарушении созыва заявила, что горизбирком собрался по требованию нескольких членов комиссии, чтобы выполнить решение суда, которым их обязали принять решение о регистрации кандидатов от ОПЗЖ или об отказе в регистрации.

Что касается возможной подмены документов, о которой говорил истец, то замглавы комиссии сказала, что они запросили у главы комиссии Павловой документы, чтобы провести заседание, но она этого не сделала. Тогда же члены горизбиркома не вскрывали ни кабинет, ни сейф, но в связи с необходимостью в наличии всех документов для проведения заседания, обратились в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, чтобы открыть их. Для этого им предоставили номер частной фирмы, представители которой открыли кабинет и сейф в присутствии сотрудников полиции. Также она отметила, что после этого была проведена опись изъятых документов", – сообщает Преступности.нет.

Судебно заседание, на котором рассматривался иск "Слуги народа". Фото: Преступности.нет

В результате суд не установил нарушения, которые могли бы быть основанием для отказа в регистрации кандидатов ОПЗЖ, и отказал в удовлетворении иска.

Как сообщали Українські новини, ОПЗЖ выдвинула в мэры Николаева Артема Ильюка.

Также ОПЗЖ лидирует на выборах в Николаевский горсовет.

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