С начала учебного года в Ровенской области коронавирусом заразились почти 500 учеников и преподавателей

В то время как в Ровно из-за смерти от COVID-19 на карантин закрыли онкологическое отделение больницы, в областной государственной администрации (ОГА) рассказали, сколько случаев заражения коронавирусом выявили от начала учебного года в сфере образования.

Как передают Українські Новини, об этом пишет издание Крапка со ссылкой на заместителя главы Ровенской ОГА Игоря Тимошенко.

"Больше всего больных учеников, за период с 1 сентября до сих пор, в школах Ровно — 43 человека, Костопольского района — 16 человек, Остроге — 11, Дядьковицькой и Клесовской ОТГ — по 7″, — рассказал Тимошенко.

Он также добавил, что на сегодня случаев заражения коронавирусом не было зафиксировано среди учащихся Березновского, Дубенского, Дубровицкого, Рокитновского районов и ряда отдельных объединенных территориальных громад области.

По его словам, всего с начала учебного года диагноз COVID-19 поставили 354 работникам школ области и 141 учащемуся. При этом на самоизоляции находятся 509 учителей и работников учебных заведений, а также 3 349 школьников.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ровенском городском совете заявили, что по состоянию на 28 сентября в школах города подтвердили более 100 случаев заражения коронавирусом среди преподавателей, работников школ и учеников.

Также сообщалось, что ровенские врачи заявили о первом в области случае повторного заражения коронавирусом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости