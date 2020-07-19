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19 июля 2020, воскресенье, 12:15 237
Общество 2020-07-19T12:30:03+03:00
Українські Новини
В курортном поселке в Николаевской области нашли коронавирус

В курортном поселке в Николаевской области нашли коронавирус

Валерия Драгомирова
Николаевская область, Коронавирус, Вспышка коронавируса, Рыбаковка
Пляж
Пляж

Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в одном из местных кафе в селе Рыбаковка Коблевской ОТГ Николаевской области.

Об этом местному изданию "НикВести" рассказала главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

На данный момент в Николаевской областной инфекционной больнице находится 4 пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус. Один из них утром, 18 июля, был переведен в реанимацию.

"Там (в Рыбаковке, - прим.) позитивных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли знает, ее закрывать надо было еще 4 дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был", - сказала Светлана Федорова.

Как сообщали Українські Новини, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 731 до 58 842. 

Кроме того, в одесском детском доме "Жемчужинка" заразились коронавирусом 15 детей и двое взрослых. Сейчас детский дом закрыли на карантин.  

Тем временем в общежитии киевского вуза вспышка коронавируса

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