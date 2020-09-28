Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом

Кроме Садового, Синютки и Кошулинского Львовская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала кандидатами в мэры Львова врача Тараса Клёфу от партии "Слуга народа", депутата Верховной Рады Ярослава Рущишина от "Голоса", бывшего парламентария Оксану Юринец от "Украинского демокартического альянса за реформы (УДАР) Виталия Кличко" и еще двух человек.

Об этом говорится в постановлениях комиссии, предоставленных Українським Новинам ее секретарем Мартой Стеблецкой.

Клёфа – внефракционный депутат Львовского городского совета, прошедший в него от "Объединения "Самопоміч", начальник медчасти военно-медицинского клинического центра Западного региона, врач-уролог, заслуженный врач Украины.

На парламентских выборах 2019 года он баллотировался в депутаты по округу №118 во Львове от "Самопомочі", но получил только четвертый результат – 9,2%

Рущишин является депутатом Рады, избранным от "Голоса" по округу №117 во Львове.

Юринец – профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Национального университета "Львовская политехника", в 2014-2019 годах была депутатом парламента от "Блока Петра Порошенко", а в 2010-2014 годах – депутатом Львовского областного совета от УДАРа.

В 2019 году на выборах в Раду проиграла Рущишину с разницей в 1 тыс. голосов, а в 2015 на выборах мэра Львова стала пятой с результатом 4,4%.

Кроме них кандидатами в мэры Львова зарегистрированы: от партии Народный Рух – директор фирмы архитектурно-проектных услуг "Укрдизайнгрупп" Игорь Кузьмак, путем самовыдвижения – руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матыс, который ранее возглавлял Самборскую районную организацию БПП.

Ранее Львовская городская ТИК зарегистрировала 10 кандидатов в меры Львова, среди которых действующий городской глава Андрей Садовый, бывший председатель Львовской ОГА Олег Синютка и экс-заместителя председателя парламента Руслан Кошулинский.

Таким образом, на данный момент в кандидаты мэра Львова зарегистрировано уже 15 человек.

Кроме того, Львовская комиссия зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Львовского горсовета от 8 партий.

Списки "Слуги народа", "Всеукраинского объединения "Свобода" и "Всеукраинского объединения "Батьківщина" состоят из 64 кандидатов, а возглавляют их Клёфа, Кошулинский и бывший депутат Львовского горсовета Наталия Тымчий соответственно.

От партии "За майбутнє" зарегистрировано 63 кандидата во главе с кандидатом в мэры, председателем фракции "Укроп" во Львовском горсовете Игорем Телишевским, от "Украинской Галицкой партии" - 61 во главе с кандидатом в мэры, депутатом Львовского горсовета от одноименной фракции Юлией Гвоздович.

В списке Народного Руха 64 кандидата, первый из которых - первый замглавы Львовского облсовета Богдан Гагалюк, "Силы и чести" – 64, начиная с директора дивелоперской компании "Моя страна" Владимира Пекаря, "Оппозиционной платформы – За життя" – 31 во главе с адвокатом, бывшим помощником депутата Рады Сергея Ларина Михаилом Германом.

Ранее уже были зарегистрированы партийные списки "Самопомочі", "Европейской солидарности", "Голоса" и партии "Варта".

Таким образом, в выборах депутатов Львовского горсовета будут участвовать не менее 12 партий.

Срок выдвижения кандидатов и подачи документов в ТИК длился с 15 сентября по 24 сентября включительно.

Сведения о поступивших на рассмотрение комиссии документах она публично не разглашает.

Регистрация кандидатов завершится 29 сентября.

Как сообщали Українські Новини, ранее ЦИК определил сумму залога для кандидатов в мэры Львова и других городов.

Местные выборы пройдут 25 октября по новым правилам в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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