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07 жовтня 2020, середа, 13:19 9 Документ
Вибори 2020-10-07T13:40:42+03:00
Українські Новини
Головний юрист топ-ресторанів і забудовник найбільшого бізнес-холдингу: хто йде в депутати Львова від "Голосу"

Головний юрист топ-ресторанів і забудовник найбільшого бізнес-холдингу: хто йде в депутати Львова від "Голосу"

Виолетта Чайковская
Голос, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, кандидати на місцеві вибори
Львів. Фото: Leopolis.News
Львів. Фото: Leopolis.News

Список партії "Голос" на виборах до Львівської міської ради очолив заступник керівника відділу розвитку релігійної організації Український католицький університет Української греко-католицької церкви Андрій Курочка.

Про це свідчить постанова Львівської міської територіальної виборчої комісії про затвердження списку партії, копію якого має у своєму розпорядженні Українськi Новини.

Всього "Голос" висунув 56 кандидатів у кожному з шести округів міста - від 6 до 12.

На чолі партійного списку - Андрій Курочка, який в разі подолання партією виборчого бар'єру гарантовано пройде до міськради.

До першоі п'ятірки єдиного виборчого списку входять: Андрій Дячишин (директор компанії "Ідея-груп"), Віталій Троць (керівник юридичного відділу ресторанної компанії "Холдинг емоцій! ФЕСТ", до якої входять "Криївка", "Львівська майстерня шоколаду", "Львівські пляцки", "Реберня", "Львівська копальня кави", "П'яна вишня", "Театр пива "Правда" та інші), Марія Чижишин (провідний бухгалтер компанії з торгівлі кормами для тварин "Вивера"), Вікторія Христенко (керівник проєктів і програм початкової школи "Школа вільних і небайдужих").

Кожен з них також є першим номером в одному з чотирьох округів.

Решта два округи очолюють такі в загальному списку кандидати: Володимир Гаразд (гендиректор житлово-будівельної компанії "Ваш дім", що належить "Концерну Галнафтогаз" - оператору мережі автозаправок ОККО) і Олекса Возняк (начальник відділу розробки програмного забезпечення "Укртелекому").

Як повідомляли Українськi Новини, тим часом в мери Львова від "Голосу" балотується нардеп.

Раніше ми публікували фінальний список 17 кандидатів в мери Львова на вибори 25 жовтня. Всього  на вибори до Львівської міськради йдуть 19 партій.

Наприклад, в депутати Львова "Слуга народу" відправляє "місіс України Всесвіт" і сина податківця. У свою чергу "Євросолідарність" висунула до міськради Львова брата політтехнолога Порошенко і адвоката тютюнової фабрики. А "Самопоміч" веде до Львівської міськради Садового і власника великого ринку.

Грошова застава у Львові за висунення в мери і депутати становив понад 100 тис. гривень.

Місцеві вибори-2020 пройдуть за новими правилами  в зв'язку зі вступом в силу нового Виборчого кодексу.

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