Зе едет в турне по Европе, НБУ прощается с "людьми Гонтаревой"

Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Это первый зам и замглавы Нацбанка. Они достались недавно назначенному руководителю НБУ Кириллу Шевченко еще от "команды Гонтаревой". Рожкова была у нее правой рукой и сохранила свое влияние при главе Нацбанка Смолие. Теперь Шевченко дает публичный сигнал, что их дни в НБУ сочтены. Очевидно, Рожкову и Сологуба уволят как только это будет возможно по закону.

Раньше за ставленников Гонтаревой заступались в МВФ и других международных структурах, мол НБУ должен быть независим.

Курс пока никак не отреагировал на новость, поскольку ее опубликовали под конец торгового дня. Гривна продолжает понемногу девешеть и перевалила за отметку в 28,4 за 1$.



Полиция начала расследовать как власти Харькова разрешили Ольге Поляковой провести концерт на стадионе в разгар карантина. Певица связала расследование с выборами и брутально выругалась в своем инста.

Концерт Поляковой ко дню учителя в Харькове был бесплатным для зрителей. Хотя раньше Ольга ходила пикетировать Кабмин с требованием разрешить артистам выступать, чтобы прокормить себя и коллективы.



Несмотря на карантин, Зеленский отправляется в турне по Европе. Во вторник президент будет в Брюсселе на саммите Украина-ЕС. В понедельник глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию. Выяснилось, что она контактировала с заболевшим ковидом.



Среду и четверг Зеленский будет в Лондоне с официальным визитом. Кроме обычных встреч с властями по протоколу у четы Зе запланирован прием у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.



Глава Нацполиции хочет легализовать проституцию. Правда после широкой дискуссии. А оружие и марихуану Клименко легализировать не готов.



Со среды обещают дождь и небольшое снижение температуры.

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