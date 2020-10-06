подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 октября 2020, вторник, 07:00 13 Новости дня
Общество 2020-10-06T07:00:01+03:00
Українські Новини
Зе едет в турне по Европе, НБУ прощается с "людьми Гонтаревой"

Зе едет в турне по Европе, НБУ прощается с "людьми Гонтаревой"

Денис Иванеско
Курс гривны, Валерия Гонтарева, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Коронавирус, Прогноз погоды, Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Кирилл Шевченко, Оля Полякова, Яков Смолий, Дмитрий Сологуб, Владимир Зеленский, Легализация проституции, Игорь Клименко, Главное за день, Глава НБУ, Совет Нацбанка, Катерина Рожкова, Концерт Оли Поляковой

Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Это первый зам и замглавы Нацбанка. Они достались недавно назначенному  руководителю НБУ Кириллу Шевченко еще от "команды Гонтаревой". Рожкова была у нее правой рукой и сохранила свое влияние при главе Нацбанка Смолие. Теперь Шевченко дает публичный сигнал, что их дни в НБУ сочтены. Очевидно, Рожкову и Сологуба уволят как только это будет возможно по закону.

Раньше за ставленников Гонтаревой заступались в МВФ и других международных структурах, мол НБУ должен быть независим. 
Курс пока никак не отреагировал на новость, поскольку ее опубликовали под конец торгового дня. Гривна продолжает понемногу девешеть и перевалила за отметку в 28,4 за 1$.

Полиция начала расследовать как власти Харькова разрешили Ольге Поляковой провести концерт на стадионе в разгар карантина. Певица связала расследование с выборами и брутально выругалась в своем инста.
Концерт Поляковой ко дню учителя в Харькове был бесплатным для зрителей. Хотя раньше Ольга ходила пикетировать Кабмин с требованием разрешить артистам выступать, чтобы прокормить себя и коллективы.

Несмотря на карантин, Зеленский отправляется в турне по Европе. Во вторник президент будет в Брюсселе на саммите Украина-ЕС. В понедельник глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию. Выяснилось, что она контактировала с заболевшим ковидом.

Среду и четверг Зеленский будет в Лондоне с официальным визитом. Кроме обычных встреч с властями по протоколу у четы Зе запланирован прием у принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Глава Нацполиции хочет легализовать проституцию. Правда после широкой дискуссии. А оружие и марихуану Клименко легализировать не готов. 

Со среды обещают дождь и небольшое снижение температуры.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь

Больше новостей о: Курс гривны Валерия Гонтарева Принц Уильям Кейт Миддлтон Коронавирус Прогноз погоды Украина-ЕС Урсула фон дер Ляйен Кирилл Шевченко Оля Полякова Яков Смолий Дмитрий Сологуб Владимир Зеленский Легализация проституции Игорь Клименко Главное за день Глава НБУ Совет Нацбанка Катерина Рожкова Концерт Оли Поляковой

Уволен еще один замглавы НБУ Холод...
Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологу...
Данилишин намекнул Рожковой на необходимость подат...
Шевченко задекларировал 0,5 млн гривен зарплаты за...
Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологубу
В Украине могут усилить карантин. В Минздраве назвали условие
Новости
Зе едет в турне по Европе, НБУ прощается с "людьми Гонтаревой" 07:00 Новости дня
Сегодня состоится 22-й саммит "Украина – ЕС" 06:30
В приложении "Дія" появился техпаспорт автомобиля и список штрафов за нарушение ПДД 06:15
Пенсия за выслугу лет и пенсия по возрасту. Выгодно ли делать перерасчет с одного вида пенсии на другой 06:00
Харьковский зоопарк хочет построить океанариум за полмиллиарда гривен 06:00
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
больше новостей
ПФУ направил еще 5,4 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok