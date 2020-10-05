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05 октября 2020, понедельник, 17:53 525
Экономика 2020-10-05T18:16:54+03:00
Українські Новини
Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Елена Новикова
НБУ, Нацбанк, Выговор, Совет НБУ, Дмитрий Сологуб, Катерина Рожкова
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

Совет Национального банка объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка, в то время, как ране Рада назначила членом совета Нацбанка Горбаля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 2 октября состоялось заседание совета Национального банка, на котором был рассмотрен ряд организационных, финансовых и кадровых вопросов.

"Совет на заседании рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности за нарушение распорядительных актов Нацбанка, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников совет решил объявить выговор первому заместителю председателя Катерине Рожковой и зампредседателя Дмитрию Сологубу, выразить им недоверие", - говорится в сообщении.

Также во время заседания совет подтвердил полномочия члена совета Василия Горбаля. 

Совет констатировал, что критических нарушений, которые могли бы негативно повлиять на выполнение основных функций НБУ, не обнаружено.

Также отсутствуют существенные недостатки, которые ставят под сомнение достоверность и целостность финансовой отчетности.

"Аудиторскими проверками, осуществленными в рамках сотрудничества с МВФ, подтверждена правильность расчета монетарных показателей НБУ "монетарная база", "чистые международные резервы", "чистые внутренние активы" по состоянию на 1 января 2020, 1 апреля 2020 и на 1 июля 2020", - сказано в нем.

Среди прочего, совет рекомендовал правлению: усилить исполнительскую дисциплину и ответственность работников Нацбанка за соблюдением законодательства Украины и распорядительных актов НБУ с целью обеспечения эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками, а также усилить контроль при принятии решений по применению мер воздействия к банковским учреждениям, в частности в сфере финмониторинга.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин призвал Катерину Рожкову и Дмитрия Сологуба не держаться за должности.

Ранее начальник управления финансовых и операционных рисков НБУ Надежда Мешенко подала в отставку.

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