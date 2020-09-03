Оля Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином

У здания Кабинета Министров в Киеве проходит акция "Нас не слышат". Представители музыкальной индустрии выступают против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. На мероприятии присутствуют такие исполнители, как Оля Полякова, Alyona Alyona, Алина Паш и шоумен Андрей Джеджула.

Об свидетельствует прямая транляция в Instagram Поляковой.



В руках у протестующих плакаты: "Нас не слышат", "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации".

Митинг под Кабмином. Фото: Twitter/@Zjoma

Alyona Alyona на митинге. Фото: Twitter/@Zjoma

Алина Паш. Фото: Twitter/@Zjoma

Как сообщает корреспондент Українських Новини, протестующие также требуют от премьер-министра Дениса Шмыгаля создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии с одной стороны и Министерства здравоохранения, Министерства культуры и Министерства внутренних дел с другой для совместной разработки программы выхода из кризиса.



Протестующие призывают всех подписывать письмо от участников акции с соответствующими требованиями, согласно слов тех, кто собирает подписи, на данный момент у них уже есть 150 подписей.



Также около музыкальной аппаратуры находился депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, который на самой сцене с заявлениями не выступал.





Посмотреть эту публикацию в Instagram 3.9.2020 Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Сен 2020 в 1:53 PDT



Как сообщали Українські Новини, представители музыкальной индустрии сформировали "Украинский музыкальный профсоюз", основной целью которого, по мнению организаторов, должно стать улучшение музыкального рынка и его интеграция.

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