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03 сентября 2020, четверг, 13:16 130
Общество 2020-09-03T13:21:30+03:00
Українські Новини
Оля Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином

Оля Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином

Валерия Драгомирова
Кабмин, Митинг, Оля Полякова, Alyona Alyona
Полякова под Кабмином. Фото: Twitter/@Zjoma
Полякова под Кабмином. Фото: Twitter/@Zjoma

У здания Кабинета Министров в Киеве проходит акция "Нас не слышат". Представители музыкальной индустрии выступают против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. На мероприятии присутствуют такие исполнители, как Оля Полякова, Alyona Alyona, Алина Паш и шоумен Андрей Джеджула. 

Об свидетельствует прямая транляция в Instagram Поляковой. 

В руках у протестующих плакаты: "Нас не слышат", "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации".

Митинг под Кабмином. Митинг под Кабмином. Фото: Twitter/@Zjoma

Фото: Twitter/@ZjomaAlyona Alyona на митинге. Фото: Twitter/@Zjoma

Фото: Twitter/@ZjomaАлина Паш. Фото: Twitter/@Zjoma

Как сообщает корреспондент Українських Новини, протестующие также требуют от премьер-министра Дениса Шмыгаля создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии с одной стороны и Министерства здравоохранения, Министерства культуры и Министерства внутренних дел с другой для совместной разработки программы выхода из кризиса.

Протестующие призывают всех подписывать письмо от участников акции с соответствующими требованиями, согласно слов тех, кто собирает подписи, на данный момент у них уже есть 150 подписей.

Также около музыкальной аппаратуры находился депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, который на самой сцене с заявлениями не выступал.

 
 
 
 
 
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3.9.2020

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)


Как сообщали Українські Новини, представители музыкальной индустрии сформировали "Украинский музыкальный профсоюз", основной целью которого, по мнению организаторов, должно стать улучшение музыкального рынка и его интеграция.

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