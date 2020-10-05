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05 октября 2020, понедельник, 17:22 676
Президент 2020-10-05T17:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленских примут у себя принц Уильям и Кейт Миддлтон

Зеленских примут у себя принц Уильям и Кейт Миддлтон

Виолетта Чайковская
Великобритания, Британия, Лондон, Принц Уильям, Борис Джонсон, Кейт Миддлтон, Владимир Зеленский, Герцогиня Кембриджская, Зеленский, Елена Зеленская
Великобритания. Фото: pixabay
Великобритания. Фото: pixabay

После саммита "Украина - ЕС" 6 октября в Брюсселе Президент Владимир Зеленский посетит 7-8 октября Лондон с официальным визитом, в ходе которого проведет встречи с властями и подпишет договор о свободной торговле между Украиной и Великобританией после Brexit.

Об этом говорится в анонсе на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"7-8 октября Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию. В рамках визита предусмотрена аудиенция Президента Владимира Зеленского и Елены Зеленской с Их Королевскими Высочествами Герцогом и Герцогиней Кембриджскими", - сказано в нем.

Также глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проведет встречи со спикером палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.

Помимо этого в ходе визита Президент посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

Как сообщали Українськi Новини, недавно в Минобороны Великобритании назвали Украину "задним двором России", но потом забрали свои слова обратно.

В июле Зеленский назначил послом в Великобритании Вадима Пристайко - бывшего министра иностранных дел.

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