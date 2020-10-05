Гривна продолжает снижаться в цене. Курс НБУ на 6 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH\/USD, в то время, как в обменных пунктах Киева доллар в начале недели подорожал, а евро начал падать. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 октября, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,7792 1 доллар США 28,4009 1 швейцарский франк 30,9952 10 иен 2,6887 10 российских рублей 3,6089 1 евро 33,4037 Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 5 октября, курс продажи доллара для платежных карт повысился по сравнению со 2 октября на 3,11 коп. до 28,5094 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 0,73 коп. до 28,1621 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что финансисты прогнозируют курс гривны в октябре 28,30-28,40 UAH\/USD. Кроме того, Национальый банк Украины ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых.