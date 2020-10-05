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05 октября 2020, понедельник, 15:49 769
Общество 2020-10-05T15:50:07+03:00
Українські Новини
Оля Полякова заявила, что ее уголовное дело из-за концерта в Днепре - это "предвыборный срач"

Оля Полякова заявила, что ее уголовное дело из-за концерта в Днепре - это "предвыборный срач"

Ольга Фандорина
Певица, Концерт, Оля Полякова, карантин в Украине

Певица Оля Полякова прокомментировала скандальное выступление в Харькове в сториз своего Instagram-аккаунта.

По случаю Дня учителя Полякова выступила с концертом в Харькове. Мероприятие пришлось на период, когда был побит антирекорд по заболеваемостью короавирусом.

Сообщалось, что полиция Харькова открыла уголовное производство по факту нарушения требований карантина. На что Полякова сняла видео в халате из дому и отметила, что ей ничего не угрожает.

Также певица подчеркнула, что вся шумиха вокруг концерта поднялась из-за предстоящих выборов.

Полякова подчеркнула, что она готова обсуждать возможность прекращения концертов когда закроют метро, которое ​​ежедневно посещает столько людей, "столько ей и за год не собрать".

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября Оля Полякова и Alyona Alyona, Алина Паш и другие представители музыкальной индустрии митинговали под Кабмином. Они выступали против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.

Также за все время пандемии коронавируса больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (24 450), Львовской (21 194) и Харьковской областях (20 518).

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