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05 октября 2020, понедельник, 11:30 756
Внешняя политика 2020-10-05T12:30:02+03:00
Українські Новини
За день до саммита Украина-ЕС президент Еврокомиссии пошла на самоизоляцию

За день до саммита Украина-ЕС президент Еврокомиссии пошла на самоизоляцию

Надежда Комендантова
Коронавирус, Саммит Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Коронавирус в ЕС
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом накануне саммита Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Мне сообщили, что в минувший вторник я участвовала во встрече, где присутствовал человек, у которого вчера был положительный результат на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сдала тест", - написала фон дер Ляйен.

На 6 октября в Брюсселе запланировано ежегодный саммит Украина-ЕС, на котором, в том числе, должна присутствовать и президент Еврокомиссии.

Саммит должен был состояться 1 октября, но его перенесли из-за отсрочки встречи лидеров ЕС.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель, который должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября, 22 сентября перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из работников его службы безопасности.

В связи с этим спецзаседание Европейского совета, которое сначала планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.

Как сообщали Українськi Новини, в Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат.

В МИД Украины сообщили, что сигнала о пересмотре "безвиза" с ЕС не было.

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