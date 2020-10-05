"Бабье лето" в декабре и снег под Новый год: синоптики прогнозируют аномальную погоду зимой

В то время, как первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

Как пишет "Обозреватель", также метеорологи, прогнозируют сохранение тенденций прошлых лет: сокращение продолжительности зимы и даже возможные ледяные дожди.

В частности, синоптик Татьяна Адаменко подчеркнула, что есть вероятность, что зима будет бесснежной, как и в прошлом году, но также есть вероятность того, что в зимний период будут дожди. По ее мнению, это не худший вариант, так как Украина сейчас страдает от засухи.

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что этой зимой ожидается мало снега, ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.

В своем годовом прогнозе народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в декабре будет плюсовая температура как днем, так и ночью, а похолодание – только после Дня святого Николая. Он даже назвал последнюю декаду декабря “зимним бабьем летом” из-за ожидаемой аномально теплой погоды. А вот перед самым Новым годом синоптик ждет небольшие заморозки и снег.

Погода в декабре от народного синоптика. Коллаж: Сегодня

Напомним, климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

Ранее синоптики дали прогноз на всю осень - прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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