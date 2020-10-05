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05 октября 2020, понедельник, 11:42 1355
Силовые структуры 2020-10-05T12:15:01+03:00
Українські Новини
Глава Нацполиции хочет легализовать проституцию, и не хочет - наркотики и оружие

Глава Нацполиции хочет легализовать проституцию, и не хочет - наркотики и оружие

Ольга Фандорина
Наркотики, Проституция, Легализация проституции, Игорь Клименко
Игорь Клименко Фото: МВД
Игорь Клименко Фото: МВД

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции, но выступает против легализации наркотиков и оружия, как и Разумков. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Клименко считает, что проституция может быть узаконена, если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке".

"Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", - сказал Клименко.

Он также отметил, что количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет. Вопрос о легализации оружия нужно поднимать после войны, считает он.

"Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые важно услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает несвоевременным вопрос о легализации медицинской марихуаны.

Ранее Венедиктова рассказала, что думает о легализации проституции и марихуаны. 

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