Саммит "Украина-ЕС" перенесли на неделю вперед

Президент Европейского совета Шарль Мишель и Президент Владимир Зеленский договорились о перенесении саммита "Украина - ЕС", который состоится в Брюсселе (Бельгия), с 1 на 6 октября.

Об этом Мишель и Зеленский написали в своих микроблогах Twitter по результатам телефонного разговора, передают Українськi Новини.

"В разговоре с Президентом Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Брюсселе, 6 октября, для 22-го саммита "ЕС - Украина". Ожидаю нашей дискуссии по этому важному партнерству вскоре после специального заседания Европейского Совета 1-2 октября", - написал Мишель.

Зеленский в Twitter подтвердил эту информацию.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября стало известно, что верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель в ходе своего первого визита в Украину 22 сентября обсудит с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подготовку к саммиту "Украина - ЕС", которой должен был состояться 1 октября.

В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат.

В МИД Украины сообщили, что сигнала о пересмотре "безвиза" с ЕС не было.

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