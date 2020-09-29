Депутат Ради Юрченко оскаржив арешт із заставою 3 млн гривень

Депутат Верховної Ради Олександр Юрченко (позафракційний) оскаржив арешт із заставою 3 млн гривень, який за нього внесли небайдужі люди, стурбовані проблемами Київщини .

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Юрченко подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду.

Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу 1 жовтня.

Засідання призначене на 9:20.

Як повідомляли Українські Новини, Юрченко (позафракційний) вийшов з СІЗО після внесення застави розміром 3 млн гривень в повному обсязі.

Також було внесено заставу за Івана Фіщенка, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві і змові з народним депутатом Олександром Юрченком.

Раніше Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу" після того, як Офіс генпрокурора заявив про намір просити суд про його арешт.

Крім того, Намір депутата Верховної Ради Олександра Юрченка вийти з фракції і партії "Слуга народу" на час розслідування його можливої корупції підтримав Офіс Президента.

Зазначається, що для Юрченка Офіс генпрокурора має намір просити Вищий антикорупційний суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 5-10 млн гривень.

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