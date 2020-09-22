Лоббисты подготовили визит украинских чиновников в США, но те не приехали

Партия "Слуга народа" нарвалась на скандал – провела конференцию в красном корпусе Киевского университета, где выдвинула кандидата в мэры города.

Студенты назвали это нарушением закона об образовании, который запрещает политические мероприятия в ВУЗах. Партия говорит – все ок. Конференцию провели в выходной, когда студентов не было. И не в корпусе, а во внутреннем дворике. И вообще, большая часть избирательных комиссий работают на базе школ.



Неизвестная фирма оплатила услуги дорогих американских лоббистов для организации встреч в Вашингтоне руководителей Нацбанка, Генпрокуратуры и государственного Укрэксимбанка. Лоббисты отчитались властям США, что получили $58 тыс за организацию визита украинских чиновников. В Нацбанке от поездки тут же открестились – глава на месте. И в Америку не собирается.



Генпрокурор в США тоже не полетела. Визит должен был начаться в понедельник, 21 сентября.



Украина стала второй по суточной смертности от ковида. У нас умерло 26 человек. Больше только в РФ - 71. Замыкает тройку Румыния.



В киевской области закрыли на карантин уже 31 школу. В Киеве не работают пока только 5 школ.



Во Львове маршрутка сбила невесту экс главы САП. Холодницкий уволился в августе и как раз освободилось время навести порядок в личной жизни. ДТП произошло на пешеходном переходе. Девушку госпитализировали с легкими телесными повреждениями.



Несмотря на огромные зарплаты руководства и Набсовета Укрзализныци, в компании продолжают масштабно воровать. Взятки приходится прятать в холодильник. Вот фото холодильника железнодорожника- коррупционера, набитого валютой на сумму в 1,2 млн грн. Сделано во время обыска СБУ.



Всю неделю днем будет тепло, а по ночам холодно. Осень наступила.

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