Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса

В то время как в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировали десятую смерть от коронавирусной инфекции, Украина вышла на второе место среди стран Европы по суточному приросту жертв COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometer, передают Українські Новини.

Так, за минувшие сутки коронавирус забрал жизни 26 украинцев, доведя общее количество летальных случаев до 3 583. Всего от начала пандемии в Украине было подтверждено 178 353 случая заражения.

На первом месте Российская Федерация, где на протяжении воскресенья от COVID-19 умер 71 человек (всего 19 489 смертей).

В тройке "лидеров" находится Румыния. Согласно официальным данным министерства здравоохранения страны, за сутки от коронавирусной инфекции умерли 23 человека.

Пандемия коронавируса начала в мире в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка заболевания.

От начала пандемии в мире было подтверждено 31,2 млн случаев заражения. В результате осложнений погибло 965,6 тыс. человек. Побороть заболевание смогли 22,8 млн больных.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве Украины раскрыли алгоритм прохождения гражданами ПЦР-тестирования на коронавирус. В частности, стало известно, как сдать данный тест за государственные деньги.

Также сообщалось, что в Киевской области зафиксировали увеличение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости