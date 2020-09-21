Венедиктова не отправлялась с визитом в США

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не отправлялась с визитом в США, в то время, как глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко также находится на своем рабочем месте.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"Нет, она не полетела в США", - сказали в ведомстве.

Других деталей в Офисе генерального прокурора не сообщили.

Ранее на сайте Министерства юстиции США появилась информация, что общественная организация Ukrainian Guild of Activists заплатила 58 тыс. долларов за визит делегации Национального банка, Государственного экспортно-импортного банка и генерального прокурора в Вашингтон (США).

Поездка якобы запланирована на 21 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины не заказывал услуги у общественных организаций по организации встреч за рубежом.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского.

Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего советника бывшего генпрокурора Святослава Пискуна.

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