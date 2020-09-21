Шевченко находится на рабочем месте, а встречу в США Нацбанк не планировал

Глава Национального банка Кирилл Шевченко находится на рабочем месте, а НБУ не заказывал услуг у общественных организаций по организации встреч за рубежом.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

"Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко работает в штатном режиме и находится на рабочем месте. Кроме того, рабочий график должностных лиц Национального банка не предусматривает визитов в США в сентябре этого года (в том числе и в составе делегаций)", - сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что Национальный банк не заказывал никаких услуг ни у одной из общественных организаций по организации встреч за рубежом.

Как сообщали Українські Новини, на сайте Министерства юстиции США появилась информация, что общественная организация Ukrainian Guild of Activists заплатила 58 тыс. долларов за визит делегации Национального банка, Государственного экспортно-импортного банка и Офиса Генерального прокурора в Вашингтон (США).

Поездка якобы запланирована на 21 сентября.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко задекларировал 0,5 млн гривен зарплаты, полученной в августе.

Кроме того, Шевченко рассказал, что Национальный банк ожидает миссию Международного валютного фонда в ближайшее время.

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