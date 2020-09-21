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21 сентября 2020, понедельник, 17:39 229
Общество 2020-09-21T17:39:59+03:00
Українські Новини
Руководителей "Укрзализныци" разоблачили на коррупционной схеме: "выручку" прятали в холодильнике

Руководителей "Укрзализныци" разоблачили на коррупционной схеме: "выручку" прятали в холодильнике

Валерия Драгомирова
СБУ, Коррупция, Укразализныця
Деньги в холодильнике. Фото: СБУ
Деньги в холодильнике. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила коррупционную схему при контейнерных перевозках, организованную отдельными руководителями акционерного общества "Укрзализныця", и изъяла 1,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО "Укрзализныця" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка", - сказано в нем.

Сотрудники СБУ в рамках начатого уголовного производства задокументировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 млн гривен.

Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов.

Также изъято более 1,2 млн гривен, на которые судом наложен арест.

На данный момент продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Холодильник руководителей Холодильник руководителей "Укрзализныци". Фото: СБУ

Коррупция в УЗ. Фото: СБУКоррупция в УЗ. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ выявила хищение 60 млн гривен должностными лицами "Укрзализныци".

Также СБУ выявила миллионные присвоения госсредств при закупке товарно-материальных ценностей для "Укрзализныци".

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