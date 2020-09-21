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21 сентября 2020, понедельник, 13:15 31
Экономика 2020-09-21T14:32:35+03:00
Українські Новини
Ukrainian Guild of Activists заплатила $58 тыс. за визит делегации НБУ в Вашингтон

Ukrainian Guild of Activists заплатила $58 тыс. за визит делегации НБУ в Вашингтон

Кира Молчанова
США, НБУ, ГПУ, Вашингтон, Ukrainian Guild of Activists
Вашингтон, США. Фото: Pixabay
Вашингтон, США. Фото: Pixabay

Общественная организация Ukrainian Guild of Activists заплатила 58 тыс. долларов за визит делегации Национального банка, Государственного экспортно-импортного банка и Офиса Генерального прокурора в Вашингтон (США).

Об этом говорится в материалах на сайте Министерства юстиции США, передают Українські Новини.

На соответствующем сайте появилась информация о том, что Вашингтон посетит делегация НБУ, Укрэксимбанка и Офиса Генпрокурора.

Ukrainian Guild of Activists заплатила за организацию встреч американской лоббистской компании Tricuro.

Tricuro должна организовать ряд встреч для руководства вышеуказанных украинских учреждений.

Поездка запланирована на 21 сентября.

У Украинской гильдии активистов, которая является независимым объединением активных и общественно сознательных граждан Украины, есть только страницав соцсети Facebook, но нет сайта.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский назначил первого Президента Леонида Кравчука (1991-1994) главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) вместо бывшего Президента Леонида Кучмы (1994-2005 годы).

Глава Национального банка Кирилл Шевченко задекларировал 0,5 млн гривен зарплаты, полученной в августе.

Кроме того, Шевченко рассказал, что Национальный банк ожидает миссию Международного валютного фонда в ближайшее время.

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